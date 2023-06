Rotterdam plant voor tientallen miljoenen aan bomen in de stad: ‘Het voelt alsof je door een woestijn loopt’

Rotterdam­se Club Vibes stopt na 25 jaar: ‘Het is niet meer wat het was’

Rotterdam verliest nóg een uitgaansgelegenheid. Per 1 juli sluit Club Vibes aan de Westersingel de deuren. De rek is er na 25 jaar uit. ,,Het zijn mooie jaren geweest, maar het is gewoon niet meer wat het was”, vertelt eigenaar Joris van Dongen.