Rotterdam stapt uit overleg over Rotterdam Airport: ‘De tranen sprongen in m’n ogen’

Het is de opvallende uitkomst van een fel debat over de toekomst van de luchthaven, donderdag in het stadhuis. Veel partijen zijn boos op de leiding van Rotterdam The Hague Airport: omdat die weigert de gevolgen van krimp te onderzoeken, én omdat de participatie met bewoners in de soep liep. De twee Rotterdamse bewonersvertegenwoordigers stapten begin dit jaar uit het overleg, omdat ze vonden dat alle andere partijen alleen over groei wilden praten.