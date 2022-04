Rotterdam start school speciaal voor Oekraïense kinderen, gevluchte docenten voor de klas

De tijdelijke school komt in Vreewijk (Rotterdam-Zuid), op de plek waar tot voor kort het Zuider Gymnasium huisde. Dat verhuisde onlangs naar een nieuwe locatie . Omwonenden van de school aan de Grift zijn vrijdag per brief geïnformeerd.

De school zal onderwijs bieden aan Oekraïense kinderen tussen 6 en 16 jaar. In eerste instantie zal het gaan om honderd kinderen in het basisonderwijs en honderd in het voortgezet onderwijs. Het personeel zal zo veel mogelijk bestaan uit Oekraïners, aangevuld met personeel uit het reguliere onderwijs. Ook komt er extra ondersteuning op het gebied van traumaverwerking. De kinderen zullen gratis met het ov naar school kunnen. Voor vervoer en begeleiding van jonge kinderen wordt nog aan een oplossing gewerkt.

Kinderen van vluchtelingen gaan doorgaans naar internationale schakelklassen, om daarna in te stromen in het reguliere onderwijs. ,,Maar het gaat nu om honderden nieuwe kinderen in korte tijd”, zegt een woordvoerder van onderwijswethouder Said Kasmi. ,,Die kunnen we niet zomaar een plek bieden in het bestaande onderwijs. Bovendien is nog niet duidelijk hoe lang deze kinderen in Nederland blijven.”