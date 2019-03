Rotterdam steeds populairder bij buitenlandse bedrijven

video Zo trotseert het veer van de Hoeksche Vaart een Wester­storm

10 maart Het was vandaag niet het meest ideale weer om naar buiten te gaan. ,,Blijf lekker binnen", zei de politie in Rotterdam zelfs. Weer of geen weer, Schipper Huib Bijl is wel wat gewend. Hij stuurde zijn schip vandaag gewoon door de Westerstorm. Dat leverde spectaculaire beelden op.