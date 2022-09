Rotterdam steekt miljoenen in investeringsfonds voor bedrijven die jongeren en werklozen helpen

De gemeente Rotterdam steekt 2,5 miljoen euro in een investeringsfonds dat sociale ondernemers helpt om armoede en schuldenproblematiek aan te pakken. Daartegenover staat dat de gemeente de komende tien jaar een rendement van 2 à 3 procent verwacht. De Rotterdamse politiek heeft daar een ‘ongemakkelijk gevoel’ bij. ,,Gaan we geld verdienen over de rug van arme Rotterdammers?’’

Veel sociale ondernemers en organisaties in de stad zijn afhankelijk van subsidies en donaties. Zoals Heilige Boontjes, dat is een koffiezaak waar ex-gevangenen werken, de Beroepentuin en Young UP, een organisatie die leer-werktrajecten aanbiedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze willen minder afhankelijk zijn van subsidies, omdat de hulpvraag van Rotterdammers door al die bureaucratische stappen vertraagt en of wegvalt. Met investeringen kunnen ze meer bereiken.

,,Wij willen onze eigen inkomsten verdienen, maar wel impact blijven maken”, zei Dwight Krolis, oprichter van Young UP, woensdag tijdens een bespreking over het fondsenplan in het stadhuis. ,,Het aanvragen van subsidies en fondsen is een moeizaam proces. Je vraagt ze aan, je verantwoordt je, haalt je doelen en moet opnieuw een aanvraag indienen, om uiteindelijk te horen dat een potje is dichtgevroren.”

Dankzij een snel geregelde investering van het Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR) is hij in staat een renderende zaak op te zetten, waarmee meer jongeren aan een baan worden geholpen.

Ellen Verkoelen

De gemeente stopt de komende tien jaar 2,5 miljoen euro in het SIFR. Niet alle partijen zijn daar blij mee. ‘Gaan we geld verdienen over de rug van arme Rotterdammers?’ klinkt de kritiek vanuit GroenLinks, SP, 50Plus en de PvdA in het stadhuis.

Ellen Verkoelen van 50Plus: ,,Dit gaat over mensen in schulden waar we winst op gaan maken. Dat moeten we niet doen.” Volgens de SP kan het geld beter direct worden besteed aan armoedebestrijding door de gemeente zelf. Simon Becker van de VVD twijfelt of het fonds wel rendement op gaat leveren: ,,Dat is toch niet reëel bij sociale ondernemingen?”

