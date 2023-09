Rotterdam stopt met fonds voor jongeren met schulden: ‘Het is een duur instrument’

Van Dudok tot Grace: veel Rotterdam­se zaken genomi­neerd voor toonaange­ven­de horecaprij­zen

Rotterdam staat er goed op in horecaland: elf zaken uit de stad zijn genomineerd voor een Entree Award, een initiatief van het onafhankelijke horecaplatform Entree. Het gaat om negen nieuwkomers, plus ‘gouwe ouwen’ Loos en Dudok. In totaal zijn er 55 genomineerden uit heel Nederland, Rotterdam levert maar liefst 20 procent van de kanshebbers.