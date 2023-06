Rotterdam Terror Corps laat gabbers beuken in Laurenskerk: ‘Reken maar dat er een preek komt’

indebuurt.nl Cool! Deze week kun je met 1000 man gratis yogaën op de Lijnbaan

Winkelen op de Lijnbaan? Op woensdagavond 21 juni even niet, want dan is de autovrije winkelstraat een yogaparadijs. Vier Rotterdamse studio’s en sportscholen slaan hun handen in één voor een toffe actie: met duizend yogi’s tegelijk de zonnegroet doen.