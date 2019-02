Rotterdam The Hague Airport groeit voor het laatst

Spitsuur in Rotterdam­se haven: meer dan drie keer zoveel cocaïne

15:55 Het afgelopen jaar is er opnieuw een recordhoeveelheid aan cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. In 2017 liep de vangst terug, maar vorig jaar werd er bijna 19.000 kilo van de drugs onderschept. Dat is meer dan drie keer zoveel als het jaar daarvoor.