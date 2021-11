Rotterdam The Hague Airport is deze week gesloten, en dit is waarom

Rotterdam van Toen Bijzondere herinnerin­gen aan vliegveld Zestienho­ven: ‘We gingen kijken naar de bollen­vluch­ten’

Veel lezers hadden het juist. Want inderdaad, dit plaatje is geschoten op vliegveld Zestienhoven, inmiddels niet alleen zelf uit de kluiten gewassen, maar dat qua naam eveneens een zetje in de rug heeft gekregen: Rotterdam The Hague Airport. Met daaraan vastgekleefd de eeuwige discussie over het al dan niet handhaven van dit kleine broertje van Schiphol, dat onder de rook van het vermaledijde 020 omwonenden met regelmaat van de klok uit hun nachtrust rukt.

20 november