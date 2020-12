Rotterdam The Hague Airport locatie voor eerste coronaprikken

Ruim opgezet

Ook speelt mobiliteit volgens hen een rol. ,,Rotterdam The Hague Airport is centraal gelegen en heeft voldoende parkeergelegenheid’’, aldus de GGD. Plannen worden nog uitgewerkt om ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren. Een van de oplossingen kan bijvoorbeeld zijn om pendelbussen in te zetten.

Twee prikken

Het vaccin bestaat uit twee prikken. Er zitten drie weken tussen de eerste en tweede prik. De priklocaties zullen zeven dagen per week open zijn. Om genoeg mensen te hebben die zullen vaccineren, zal de GGD nieuwe mensen aantrekken. Ook prikken mensen van binnen de organisatie. Medische achtergrond is noodzakelijk. De GGD verzorgt een korte opleiding.

De werkgevers in de zorg hebben de opdracht om op maandag 4 januari de eerste uitnodigingen te versturen. In die uitnodiging staat een code waarmee het personeel van verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en thuiszorg telefonisch een afspraak kan maken. Later kan dit ook digitaal.