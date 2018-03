Rotterdam The Hague Airport mag terminal niet uitbreiden

Verdriet om hakenkruis op posters Goe­ree-Over­flak­kee

11:34 Op Goeree-Overflakkee is met afschuw gereageerd op hakenkruisen die zijn gekalkt op de verkiezingsposters van de enige donkere raadskandidate op het eiland, Hanna IJzerman. Zijzelf is aangeslagen. ,,Dit maakt me heel verdrietig.''