Rotterdam Topsport praat met Leontien na dopingrel

De directie van Rotterdam Topsport ziet vooralsnog 'geen aanleiding om Leontien van Moorsel (47) te laten vallen'. Wel meldt adjunct-directeur Hans Zoethoutmaar een gesprek aan te gaan. ,,We hebben jaren fantastisch samengewerkt. We gaan praten over hoe wij met elkaar verder willen. De vraag is hoe wij in de toekomst hiermee omgaan.''



Directe aanleiding zijn de onthullingen van afgelopen weekend over haar vermeende dopinggebruik. Peter Janssen, de belangrijkste Nederlandse wielerarts van de afgelopen dertig jaar, deed in de Volkskrant een boekje open over zijn sessies met Van Moorsel.



Van Moorsel zou onder meer epo hebben gebruikt in de maanden voorafgaand aan de OlympischeSpelen in 2000, waar zij drie keer goud en één keer zilver won, stelt Janssen.