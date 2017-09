Rotterdam trapt Nationale Sportweek af

Komende week staan er 584 verschillende sportactiviteiten op de planning. ,,Die zijn voor groot en klein en we gaan daarbij ook de wijken in," legde wethouder Visser al uit. Tijdens de sportweek kan bij allerlei sportclubs worden meegetraind of worden meegekeken. Er zijn sportclinics, -evenementen, -toernooien en -demonstraties. De Nationale Sportweek heeft als doel om mensen te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. Dit jaar is er ook veel aandacht voor de kracht van sport en staan verschillende thema’s centraal.



Vandaag staan vrijwilligers in de sport centraal. NOC*NSF-voorzitter Bolhuis bedankt hen allemaal: ,,De meeste vrijwilligers in Nederland zijn actief bij een sportvereniging. Dat zijn er meer dan 1 miljoen. Juist die massale betrokkenheid en inzet van mensen maakt de sportcultuur van Nederland zo uniek in de wereld. Namens de sport wil ik al die vrijwilligers daarvoor bedanken. Want door hen kunnen miljoenen Nederlanders wekelijks genieten van sport.”



,,Voor veel Rotterdammers is sporten en bewegen al een onderdeel van hun leven", sprak Visser. ,,Iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier waarbij plezier in sporten en bewegen voorop staat. Sport is op de eerste plaats goed voor de gezondheid, maar sport is nog veel meer. Het is ook een belangrijke economische stimulans, en het maakt Rotterdam vitaler en levendiger; mensen ontmoeten elkaar door sport. Ook kunnen mensen hun talenten ontwikkelen. De Nationale Sportweek past naadloos binnen de doelstelling van Rotterdam om te investeren in sport en Rotterdammers te verleiden nog meer te sporten en te bewegen.”