Rotterdam treurige koploper in coronacrisis: opnieuw meeste positieve testen in week tijd

Bestuurder houdt zijn telefoon vast en moet alsnog 10 jaar cel in

8:22 Een kleine overtreding is een automobilist op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam duur komen te staan. Hij zat in zijn auto met een telefoon in zijn handen. Voor de politie was dat reden genoeg om de man te controleren. Hieruit bleek dat de bestuurder nog voor tien jaar een straf moet uitzitten in België.