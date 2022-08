Rotterdam treurt om overlijden oud-burgemeester Bram Peper: ‘Bijzondere man en groot bestuurder’

Peper was van 1982 tot 1998 burgemeester van Rotterdam. Hij is zaterdag na een kort ziekbed overleden. Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was Peper in zijn tijd een groot bestuurder en denker. ,,Zijn opvattingen over de sociale vernieuwing en de ontwikkeling van de Kop van Zuid inclusief de bouw van de Erasmusbrug waren vooruitstrevend en hebben enorm bijgedragen aan de huidige kwaliteit van de stad. Hij heeft de laatste jaren helaas ook geleden onder een mindere gezondheid. En toch verscheen hij regelmatig op allerlei stedelijk activiteiten om zijn belangstelling te tonen.’’ Aboutaleb ervaart het overlijden als een ‘zwaar verlies voor de stad.’

Quote We hebben ook moeilijke tijden gehad, maar dat is gelukkig uitgespro­ken Ivo Opstelten

Visionair

Oud-burgemeester van Rotterdam en voormalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten laat weten ‘zeer onder de indruk te zijn van Pepers overlijden.’ ,,Hij was een bijzondere man, een groot bestuurder, een visionair. Hij heeft veel voor de stad gedaan. In het bijzonder de sprong naar Zuid, waarbij hij het centrum van Rotterdam met de nieuwe Kop van Zuid liet verbinden door de bouw van de Erasmusbrug. Ik heb hem lang niet meer gezien. We zouden samen nog naar het diner voor Prinsjesdag gaan, we gingen altijd met zijn drieën, met Bram Peper en Frits Korthals Altes. We hebben ook moeilijke tijden gehad, maar dat is gelukkig uitgesproken.’’

Quote Bram Peper was een erudiete en originele man, kritisch op de stand van de politiek, zeker rond de toeslagen­af­fai­re Frans Weisglas

Ook VVD-coryfee Frans Weisglas is bedroefd om het overlijden van zijn goede vriend. ,,We kwamen vaak bij elkaar bij cafe Loos om een koffie te drinken. Bram Peper was een erudiete en originele man, kritisch op de stand van de politiek, zeker rond de toeslagenaffaire. Hij was een grote burgemeester, een van de beste die deze stad heeft gehad. Samen met stedenbouwkundige Riek Bakker gaf hij Rotterdam vorm, waardoor Rotterdam nu zo’n prachtige stad is geworden. De laatste keer dat ik hem zag was twee maanden geleden, het ging niet meer.’’

Geen brug te ver

Paddy Roomer, voormalig deelgemeentebestuurder Hoek van Hollland, noemt Bram Peper een man die de stad écht verder heeft gebracht. ,,Bram was een enorme baseballliefhebber. Hij kwam altijd met veel plezier naar het World Port Tournament Baseball. Het stadion is vooral dankzij zijn inzet tot stand gekomen. Bram was een lieve en belangstellende man. Geen brug was te ver voor hem.’’

