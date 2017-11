Rotterdam versoepelt eis voor aantal parkeerplaatsen

De parkeereis betekende een fikse kostenpost voor projectontwikkelaars. Nieuwbouw mocht niet ten koste gaan van het aantal beschikbare parkeerplekken in de stad, zo was de gedachte, dus kantoren en woningen moesten altijd beschikken over een groot aantal eigen parkeerplaatsen.



Volgens vervoerwethouder Pex Langenberg (D66) is deze eis deels achterhaald, omdat de auto steeds minder wordt gebruikt. ,,In een moderne binnenstad hechten mensen minder waarde aan een auto dan vroeger het geval was. Mensen nemen vaker de fiets of het openbaar vervoer. Dat betekent dat er in bepaalde gebouwen ook minder parkeerplaatsen nodig zijn.''