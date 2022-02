Rotterdam verwelkomt grootste ziekenhuisschip ter wereld

Capelse burgemees­ter Oskam blijft nóg zes jaar: ‘Ik ben een soort huisarts en heb altijd spreekuur’

Als je op zo'n uitbundige carrière kunt bogen als de Capelse burgemeester Peter Oskam (Den Haag, 5 januari 1960), is het misschien wel logisch dat hij niet snel uit het lood is geslagen. Want ook in zijn stad vloeiden er talloze tranen door het leed dat de coronacrisis met zich meebracht, de doden die er waren te betreuren. Het louterde hem. ,,Ik bood de schouder waarop ze konden uithuilen.’’

