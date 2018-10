Rotterdam: vuurwerk tijdens oud en nieuw alleen in vuurwerkzones

De burgemeester benadrukt dat het voor veel Rotterdammers nog steeds mogelijk zal blijven om vuurwerk af steken in hun wijk, maar de vuurwerkoverlast moet worden aangepakt, zegt hij.



,,Onze traditie om consumentenvuurwerk af te steken kost de politie en de gemeente miljoenen per jaar. Al jaren voeren we in Nederland de discussie om deze overlast te beperken. Helaas zonder resultaat. Met het invoeren van vuurwerkzones in onze stad hopen we de overlast en de inzet van onze hulpdiensten aanzienlijk terug te brengen. Tegelijkertijd kunnen Rotterdammers die dat willen nog vuurwerk afsteken.’’