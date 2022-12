Commentaar2022 was in Rotterdam het jaar van de groeiende kloof, schrijft Leon van Heel in het commentaar.

Wie ‘s avonds door de stad loopt, ziet ze liggen. Daklozen gewikkeld in dekens en slaapzakken in de portieken van de nieuwbouwflats. Er zijn steeds meer buitenslapers in Rotterdam, zeggen hulporganisaties. En dat valt op.

Rotterdam was altijd al een stad van uitersten en dat is in 2022 niet minder geworden. Integendeel. De inflatie en energiekosten komen harder aan bij de bewoners van huurhuizen zonder zonnepanelen dan bij de eigenaren van koopwoningen die hun overtollige spaargeld in verduurzaming konden steken. In de ene wijk gaan kinderen zonder ontbijt naar school, in de andere is de inkijk van een vluchtelingenboot de grootste zorg.

Quote Het was voor veel Rotterdam­mers niet hún stembus­strijd

Dat zegt iets over de kloof in Rotterdam. De kloof die nog eens duidelijk werd bij de historisch lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het was voor veel Rotterdammers niet hún stembusstrijd. Ondanks die lage opkomst nam de gemeenteraad grote besluiten. Over de nieuwe stadsbrug en over het bouwen van torens met penthouses bij de Rijnhaven.

Al dit stedebouwkundige moois, zo is telkens het verhaal, maakt Rotterdam beter en welvarender. Ook voor de arme Rotterdammers, al was het maar via een doorsijpeleffect door de komst van rijkere stadsgenoten die hun geld in de wijken laten rollen. ,,Dit gaat heel veel betekenen voor Rotterdam-Zuid’’, zei minister Mark Harbers bij de bekendmaking van de rijksbijdrage van vele honderden miljoenen voor de vierde stadsbrug.

Bezig met het nu

Maar dat is niet wat de wijkbewoners ervaren. Als de bouwers aan de slag gaan, moeten zij aan de kant. En die mooie toekomstvoorspellingen? Daar zijn zij niet mee bezig, zij zijn bezig met het nu; hoe zij de energierekening moeten betalen en de boodschappen. Met het buurtcentrum dat gesloten is en de procedures die ze moeten doorlopen om in aanmerking te komen voor zorg, omdat de gemeente dat maar lastig vindt. Daardoor haken mensen af.

Rotterdam in 2022. Niet het jaar van de brug, maar van de kloof.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.