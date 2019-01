Rotterdam wil af van term ‘laagopgeleid’

In het deze maand gepresenteerde onderwijsbeleid voor Rotterdam wordt acht keer geschreven over kinderen van laagopgeleide ouders. En deze formulering klinkt negatief, vindt raadslid Enes Yigit van Denk. ,,Ik heb liever dat we spreken over praktisch en theoretisch opgeleiden.” Ook raadslid Tjalling Vonk van ChristenUnie-SGP sprak vanmiddag op het stadhuis zijn teleurstelling uit over het gebruik van de termen ‘laag- en hoogopgeleid’ in de nieuwe onderwijsplannen.