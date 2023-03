Rotterdam wil, als eerste stad in Nederland, gratis kinderopvang voor iedereen op Zuid

Rotterdam zet vol in op gratis kinderopvang voor alle kinderen op Zuid. Betrokkenen denken dat dit al op korte termijn gaat lukken, als eerste in Nederland. Zo moeten de achterstanden bij kinderen in dit stadsdeel eerder worden weggenomen voordat ze aan de basisschool beginnen.