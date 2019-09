Rotterdam wil auto verder terugdringen uit binnenstad (en trekt daar miljoenen euro's voor uit)

Het komende jaar steekt Rotterdam maar liefst 3,7 miljoen euro in uitgebreide studies naar een rustige en autoluwe binnenstad, blijkt uit de begroting die donderdag is gepresenteerd. Daar wordt vaart mee gemaakt, want in 2020 wordt besloten ‘of en wanneer deze plannen uitgevoerd worden’, zo staat er. ,,De stad groeit en verandert snel. Nu moeten we kijken of we de binnenstad echt op een hoger niveau kunnen brengen’’, licht wethouder Arjen van Gils (D66, financiën) toe.