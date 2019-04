Rotterdam wil krimp, Den Haag wil groei: steden botsen over luchthaven

Dierenpoli­tie waarschuwt: ‘We gaan handhaven op achtergela­ten honden in auto’s’

17:00 Met warme temperaturen in het vooruitzicht, geeft de dierenpolitie alvast een waarschuwing op berichtensite Twitter. Er zal worden gehandhaafd op achtergelaten honden in auto’s. De temperaturen kunnen dit weekeinde oplopen tot 24 graden. In een afgesloten wagen is het na tien minuten al 34 graden.