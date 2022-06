Rotterdam wil meer doen tegen ‘ganzenterreur’ en richt zich op de eieren

Meer eieren rapen

Karremans corrigeerde haar: volgens hem is de nijlgans het grootste probleem (‘zonder te willen stigmatiseren, natuurlijk’). ,,Dit is niet het grootste probleem van Rotterdam, maar het is wel vervelend. We gaan geen ganzen vangen of doden, maar we doen wel aan nestbeheer: boswachters rapen nu drieduizend eieren per jaar. Ik ga kijken of we dat kunnen vermeerderen.”