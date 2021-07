Rotterdam wil met dempen Schiehaven woningnood te lijf: plan voor honderden nieuwe woningen

Hoe je moet vergroenen? Kom naar het Klimaat­plein

1 juli Vanwege corona een jaar later dan gepland opende minister Cora van Nieuwenhuizen donderdag een Groen Klimaatplein in tuincentrum Intratuin in Zevenhuizen. ,,De urgentie is niet verminderd’’, benadrukte ze daarbij. ,,Klimaatverandering gaat door en dus moeten we vergroenen.’’