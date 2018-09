Rotterdam wordt thuisbasis nieuwe klimaatcommissie VN

Bonte noemt de komst van het Klimaatadaptatiecentrum voor Rotterdam, zoals het instituut inmiddels beter bekend is, ‘Heel belangrijk’. Nu al trekt Rotterdam delegaties van over de hele wereld om te kijken naar de waterpleinen, de groene daken en drijvend bouwen, zegt Bonte. ,,We zijn voorloper in de wereld van klimaatadaptatie. Wij zien klimaatverandering niet meer als een probleem, maar als kans. Die kennis en mentaliteit moeten we delen en tegelijkertijd kunnen we inspiratie opdoen uit andere landen.’’



In het drijvende kantoor komen 30 tot 50 mensen te werken. Verkooijen: ,,We zullen daarnaast kantoren in Afrika, China en Latijns-Amerika hebben.’’