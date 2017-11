Rotterdam zet in op meer en slimmer openbaar vervoer

Het aantal auto's neemt toe, het openbaar vervoer loopt tegen zijn grenzen aan en het aantal inwoners stijgt flink door de bouw van 50.000 extra woningen in de regio. Om te voorkomen dat Rotterdam compleet dichtslibt met verkeer, presenteerde de gemeente vandaag een nieuwe visie over waar het heen moet met het openbaar vervoer tussen 2018 en 2040.

De gemeente, en met haar ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ziet veel potentie in zo'n nieuwe lightrailverbinding. Dat biedt ook zicht op nieuwe metrostations bij Feyenoord City, Entrepot (station Zuid schuift daarvoor in noordelijke richting), de Van Nelle Fabriek en Schiedam-Kethel.

Knelpunten

Ook knelpunten op de RandstadRail worden als het aan de gemeente en de Metropoolregio ligt, aangepakt door de frequentie tussen Slinge en Pijnacker-Zuid te verhogen naar twaalf metrostellen per uur. De ondergrondse metro kan ook vaker gaan rijden, om de 90 seconden, als wordt overgestapt op een volautomatisch systeem. Een nieuwe tramlijn moet het Zuidplein gaan verbinden met Feyenoord City, de toekomstige wijk rondom het nieuwe voetbalstadion van Feyenoord. De gemeente zet ook in op snelle buslijnen tussen Zuidplein en Charlois via de Maastunnel naar het Erasmus MC en het Centraal Station. Ook moet vanaf het Zuidplein een sneldienst gaan rijden via de Van Brienenoordbrug naar de Kralingse Zoom. Omdat de tram te langzaam wordt geacht voor lange afstanden, wordt het tramlijnennet tegen het licht gehouden. Mogelijk worden onrendabele stukken afgestoten en vervangen door busdiensten, maar ook wordt herschikking bekeken. Zo wordt erover gedacht om lijn 25 uit Barendrecht via de Slinge naar het Zuidplein te laten rijden en om lijn 23 uit de Beverwaard en IJsselmonde juist op Feyenoord City te laten aansluiten.

Intercity

In Schiedam gaan als het aan Rotterdam en de Metropoolregio ligt weer intercity's stoppen. Bewoners van Spijkenisse en de rest van Voorne Putten kunnen daardoor met de metro veel sneller een intercity-station bereiken. Nu moeten ze daarvoor naar Rotterdam Centraal of Rotterdam Blaak.



Gekeken wordt ook of de tram op sommige plekken in de binnenstad op accu's kan gaan rijden, waardoor geen bovenleidingen meer noodzakelijk zijn. Ook een zelfrijdende tram is wat de gemeente betreft niet ondenkbaar, maar is alleen een optie op plekken buiten het centrum waar vrijliggende trambanen zijn.



Om ervoor te zorgen dat ov-reizigers vanaf hun trein-, bus- en tramhalte sneller hun uiteindelijk plaats van bestemming kunnen bereiken wordt ingezet op de fiets en op slim collectief vervoer. Gedacht wordt daarbij aan de inzet van vervoer op maat, dat nu alleen speciale doelgroepen bedient. Ook zullen de komende jaren innovatieve vormen van aanvullend vervoer worden uitgeprobeerd.