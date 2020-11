Rotterdammer (17) opgepakt voor mishandeling PowNed-cameraman bij Emmauscollege

Volgens PowNed heeft de verdachte de cameraman een klap in het gezicht gegeven. Hij zou rondjes om hem heen hebben gelopen en geprobeerd hebben hem een schop te geven. De cameraman stak zijn hand uit om de schop te weren. De schop was zo hard dat het even leek alsof hij botjes in zijn hand had gebroken. Na een bezoek aan het ziekenhuis bleek het om een kneuzing te gaan.