Rotterdammer (18) aangehouden voor reeks schietincidenten in Feijenoord

De politie heeft dinsdagavond een 18-jarige Rotterdammer aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij in ieder geval drie schietincidenten in de wijk Feijenoord. De politie hield hem aan in een woning in Spijkenisse.

In de afgelopen weken vond een tiental schietincidenten plaats in de wijk Feijenoord in Rotterdam Zuid. De woning waarin de verdachte werd aangehouden en de woning waarop hij staat ingeschreven, zijn beide doorzocht, zo laat de politie weten in een persbericht. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen.

Het onderzoek naar de verdachte en andere schietincidenten gaat verder. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Samen met het Openbaar Ministerie is de capaciteit opgeschaald om meer verdachten aan te kunnen houden.

Woningen beschoten

In de afgelopen weken zijn er in totaal zes woningen beschoten in de wijk Feijenoord. Omwonenden leven in angst sinds de reeks schietpartijen. Dat een aantal van de beschietingen in Feijenoord met elkaar te maken heeft, is duidelijk. Jongeren in de buurt spreken over een conflict tussen twee criminele groepen over een partij drugs.

De loco-burgemeester Bert Wijbenga wil niet te veel kwijt over de mogelijke achtergronden, zei hij gisteren in deze krant. ,,We kijken zeker naar mogelijke verbanden tussen de incidenten’’, aldus de loco-burgemeester. ,,Het kan zijn dat mensen van bepaalde groepen een appeltje met elkaar te schillen hebben. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te snappen dat een aantal zaken hier met elkaar te maken heeft. De politie doet er alles aan om dat uit te zoeken.’’

Zo is er een mobiele post geopend in Feijenoord, zijn er mobiele camera’s geplaatst en wordt er extra gesurveilleerd en ook preventief gefouilleerd in de wijk.

