Rotterdammer (20) aangehouden voor 120 zaken van internetoplichting

De Rotterdammer heeft zich mogelijk voorgedaan als een potentiële koper op een verkoopsite die aan de andere partij het verzoek deed om ter verificatie 1 eurocent naar hem over te maken. De link met het betaalverzoek leidde de slachtoffers vervolgens naar een website waar geen bescherming van gegevens was.

Nadat banken meldingen van klanten kregen, deden ze aangifte bij de politie. Dankzij de meldingen van drie banken kwam een verdachte in beeld. Bij elkaar zou hij 120 zaken van internetoplichting op z’n naam hebben staan. De 20-jarige verdachte is op een locatie in Rotterdam aangehouden. Hij is inmiddels voorgeleid en in bewaring gesteld.