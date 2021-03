Rotterdammer (21) aangehouden voor beschieting Poolse supermarkt; eigenaar stomverbaasd: ‘Ik heb met niemand problemen’

Oplettende getuigen wisten maandag na de beschieting het kenteken van een wegrijdende auto te noteren. De politie trok de informatie na en kwam vervolgens in Prinsenland uit. Daar arresteerde zij dinsdagochtend de 21-jarige verdachte. Het is niet bekend wat zijn mogelijke rol is geweest. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De schietpartij vond maandag rond 22.25 uur plaats. Zondagavond was het om 22.45 uur raak. In beide gevallen raakte niemand gewond. In één van de winkelruiten zitten vijf flinke kogelinslagen. De politie onderzoekt of beide incidenten met elkaar te maken hebben. De zaak is aan de Franselaan gevestigd en ligt op een steenworp afstand van de grens met Schiedam.