Rotterdammer (21) verdacht van ‘poging moord’ na dubbele beschieting op woning in Barendrecht

met video Ongekende gewelds­golf teistert Rotterdam: ‘Heus niet op willekeuri­ge inwoners gericht’

Beschietingen, explosies en nog meer beschietingen. Rotterdam wordt de laatste dagen geteisterd door aanslagen in woonwijken. ,,Het is mijn stellige overtuiging dat dit geweld niet op willekeurige Rotterdammers is gericht’’, zegt burgemeester Aboutaleb.

21 juli