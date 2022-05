Rotterdammer (22) meldt zich bij Tilburgse politie na dodelijk ongeval

VIDEO Man slaat op de vlucht na gewapende overval op supermarkt in Rotterdam

Een Dirk-filiaal aan de Nieuwe Ommoordseweg in Rotterdam-Prins Alexander is maandagavond overvallen. Een man kwam rond 20.30 uur de winkel binnen en bedreigde het personeel met een vuurwapen. Niemand is hierbij gewond geraakt.

