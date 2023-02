Rotterdammer (25) aangehouden na slaan politieagent

Hoe de maffia als inspiratie diende om met crimineel geld in Schiedam een school te bouwen

Hoe de maffia zijn hotels en dure auto’s kwijtraakte, zo moest het ook in Schiedam. De cosa nostra is onbedoeld een inspiratiebron voor de aanpak van criminelen. In Italië vloeit afgepakt crimineel geld terug naar de wijk, in Schiedam wordt het gebruikt voor de bouw van een school. Criminologen vinden dat een goede ontwikkeling. ,,Je kunt zo laten zien dat het niet cool is om een crimineel te zijn.’’