Rotterdammer (25) aangehouden voor aanzetten bedreiging Fidan Ekiz

kroniek van de stad Zijn de wensen van de bewoners van Kralingen-West minder waard dan die van Carnisse?

20 december Bij mij in de buurt hangen posters: ‘Woonstad sloopt? Gaat niet gebeuren! Wij willen onderhoud! Wij gaan niet weg.’ In oktober ontvingen bewoners van drie straten in Kralingen-West een brief van woningcorporatie Woonstad, waarin stond dat hun huis óf wordt gesloopt óf wordt gerenoveerd óf dat er groot onderhoud gepleegd gaat worden. Als het aan de bewoners ligt, is er maar een keuze: ‘Onze woningen zijn écht goed. Graag onderhoud!’