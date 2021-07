Rotterdammer (27) doodgestoken: gewonde verdachte (38) in ziekenhuis aangehouden

‘Bosbadde­ren over 10 jaar hopelijk net zo gewoon en gewaar­deerd als yoga’

21 juli Bosbadderen. Het is geen term die bij iedereen een belletje doet rinkelen. Maar als het aan Marijke Lammers ligt, komt daar verandering in. Ze is studiebegeleider bij de in Rotterdam opgerichte Forest Bathing Academy, die deze maand de eerste drie cursisten kon voorzien van hun practitioner diploma.