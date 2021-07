Rotterdammer (27) doodgestoken: politie pakt drie verdachten op

Binnenkijken Jonathan (28) woont in het oude huis van een timmerman: ‘Hij had echt hart voor zijn vak’

9:00 Jonathan Sipkema (28) woont sinds januari in de Hondiusstraat in de Rotterdamse buurt Middelland. In zijn appartement plukt hij de vruchten van het werk van een timmerman die hier vijftig jaar lang woonde.