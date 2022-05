Rotterdammer (29) overleden na mishandeling bij Club Blu, verdachte aangehouden

De politie kreeg zaterdagochtend rond half zes een melding van een mishandeling bij Club Blu. Eenmaal ter plaatste bleek het slachtoffer gereanimeerd te moeten worden. De ambulance kwam ter plaatse om hem naar het ziekenhuis te brengen. Daar is hij overleden. In de club is een verdachte aangehouden. Het is nog onduidelijk wat aan de mishandeling vooraf is gegaan. De politie doet onderzoek. Er zullen camerabeelden worden bekeken en er is gesproken met getuigen.