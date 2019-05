Rotterdammer (30) met schotwond aangehouden bij Ikazia Ziekenhuis

Het viertal is aangehouden door middel van een Benaderingstechniek voor Gevaarlijke Verdachten. Dit wil zeggen dat de politie bij de aanhouding gebruik maakte van een gericht en geladen vuurwapen. Er is een waarschuwingsschot gelost omdat de verdachten niet direct deden wat hen was verteld.

Korte tijd later werd gemeld dat een gewonde man in een auto onderweg was naar het Ikazia Ziekenhuis. ,,We onderzoeken nu of man te maken had met deze schietpartij‘’, zegt een woordvoerder. ,,Maar eerst wordt hij behandeld aan zijn verwondingen.‘’ De ernst van de verwondingen is nog niet duidelijk. De man was nog wel aanspreekbaar.