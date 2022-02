Rotterdammer (30) zwaargewond bij tweede aanslag op woning: ‘Hij zat onder het bloed’

Een 30-jarige Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond geraakt bij een aanslag op zijn woning aan het Piet Paaltjensplein in Rotterdam-Spangen. ,,Hij zat onder het bloed, het was verschrikkelijk”, vertelt een buurvrouw.

Het was voor de tweede keer binnen 24 uur dat in dit buurtje een explosief naar een woning werd gegooid. Zaterdagmorgen rond 04.00 uur vlogen enkele huizen verderop, aan de Jan Luykenstraat, de ruiten van een woning eruit .

Volgens de bewoner van deze woning zouden de daders zich in het pand hebben vergist en daarom in de nacht van zaterdag op zondag zijn teruggekomen. De buurvrouw van de getroffen bewoner vertelt dat ze nog wakker was en rond half drie een enorme knal hoorde, gevolgd door glasgerinkel. ,,Dat was niet normaal. Ik ben direct gaan kijken of ik kon helpen. De buurvrouw liep enorm te schreeuwen van de schrik. En ook hun kindje was van streek.”

42 bewoners geëvacueerd

De ambulancedienst was er snel om het slachtoffer met een spoedtransport naar het ziekenhuis te brengen. Hij was volgens de politie niet aanspreekbaar. 42 omwonenden uit het blok huizen werden geëvacueerd, omdat de politie nader onderzoek in de woning moest doen en onduidelijk was of er nog een deel van het explosief zou afgaan. ,,Sommige mensen hebben zelf opvang geregeld en voor anderen regelen wij dat”, vertelt een medewerker van de ambulancedienst.

Quote Ik snap er niks van. Het is een hartstikke goede jongen Broer van het slachtoffer

Bewoners die hun huis uit moesten en op straat toekijken, gissen ondertussen waarom de 30-jarige Rotterdammer het doelwit was. Een buurman zegt hem ‘al m’n hele leven te kennen’. ,,Dan komt zoiets extra hard aan.” De broer van het slachtoffer kwam in de nacht poolshoogte nemen. ,,Ik snap er niks van. Het is een hartstikke goede jongen”, zegt hij.

Een getuige meldde aan de politie dat er vermoedelijk twee daders zijn: één op een scooter en één lopend. De politie hield direct alle in- en uitgangen van het buurtje in de gaten in de hoop ze te kunnen pakken maar dat is vooralsnog niet gelukt.

Quote In deze straat is in 28 jaar nog nooit iets gebeurd Buurtbewoner

Volgens een buurtbewoner is juist het Piet Paaltjensplein in Rotterdam ‘de rustigste straat van West'. ,,Hier is in 28 jaar nog nooit wat gebeurd.”

Geschoten

Hij had dat nog niet verteld of anderhalve kilometer verderop werd op een woning aan de Jan Kobellstraat geschoten. De politie sluit niet uit dat dit te maken heeft met de aanslag vlak ervoor. In een muur en ruit zaten meerdere kogelgaten. Ook lagen er tien hulzen op straat. Er raakte hier niemand gewond.

