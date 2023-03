Rotterdammer (31) overleden bij schietpartij in Gijsingstraat, twee gewonden

oproep Was jij aan boord? Vertel ons over jouw herinne­ring aan de Hol­land-Amerika Lijn

Het is bijna 150 jaar geleden dat vanuit Rotterdam voor het eerst een cruiseschip met passagiers naar New York vertrok - het begin van vele reizen die ontelbaar veel levens zouden veranderen. Het AD is op zoek naar herinneringen aan de HAL, van vroeger én nu. Want in al die jaren is de functie verschoven van emigratie naar recreatie.