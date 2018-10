Rotterdammer (32) overleden bij schietpartij Katendrecht

Er kwamen meerdere meldingen binnen vanuit verschillende straten rondom de Rechthuislaan. Sommige bellers spraken van tien en anderen zelfs van twintig schoten. Van een auto aan de overkant van de straat liggen de ramen aan diggelen. Ook zit er een gat in het raam van het café op de hoek. Mogelijk is er naast op het slachtoffer op nog iemand geschoten, die wist te ontkomen.

Uitgebrande scooter

Na het horen van getuigen vermoedt de politie dat de schutter na zijn daad achterop de scooter van een handlanger is gesprongen, waarna ze samen zijn weggescheurd. Verderop in Rotterdam-Zuid, op de Schulpweg, is een uitgebrande scooter aangetroffen. De politie onderzoekt of het de scooter betreft die gebruikt is bij de schietpartij.