Rotterdammer (33) aangehouden na bedreigen en bespugen Amsterdamse tramconducteur

Buurt tegen komst brede tram: ‘Tramhaters zijn we niet, maar dit is absurd’

Met een grootse posteractie op ruiten, deuren en lantaarnpalen laten bewoners van de Goudenregenstraat zien: ze zijn fel tegen de komst van de brede Aveniotram in hun straat. Die tramdeal is al beklonken, heeft actievoeren nog wel zin? ,,Zeker wel. Dit is a chance of a lifetime.”

1 mei