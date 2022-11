Rotterdammer (34) rijdt met gestolen vrachtwagen sloot in

Capelle vóór viering Keti Koti, maar laat initiatief bij de inwoners: ‘Stad heeft geen slavernij­ver­le­den’

De afschaffing van de slavernij kan ook in Capelle aan den IJssel worden gevierd, maar zonder dat de gemeente daarin het voortouw neemt. Dat is de mening van een meerderheid in de Capelse gemeenteraad op een voorstel van fractievoorzitter Marita Pengel van Capels Bewoners Belang (CBB), die vindt dat Keti Koti een jaarlijkse feestdag moet worden in Capelle. ,,Een nieuwe traditie.”

