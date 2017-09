Rotterdammer (41) opgepakt voor bedreiging politie

De man belde de politie over een zaak waarin hij verdachte was. In het gesprek dreigde hij agenten iets aan te gaan doen. Even later werd hij in de buurt van het politiebureau gezien. Hij gedroeg zich agressief en probeerde het bureau binnen te komen. Dat lukte niet, waarna hij weer vertrok.



Omdat de politie niet kon uitsluiten dat de man een vuurwapen bij zich had, werd een grote zoektocht naar de man gestart. Een arrestatieteam zag de man een woning aan de Wollegrasstraat uitlopen, een huis waar hij vaak verbleef. Met een beanbag werd de Rotterdammer uitgeschakeld. Een beanbag is een zakje met zand dat met een vuurwapen wordt afgevuurd om de verdachte geen onnodige verwondingen te laten oplopen.



De man zit nog vast. Een vuurwapen is niet aangetroffen.