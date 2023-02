Rotterdammer (45) zit dronken achter het stuur en heeft balletjespistool bij zich

Inval in woning bekende van moordver­dach­te Vuong, veel tips over verblijf­plaats

De politie heeft in de zoektocht naar schutter Minh Nghia Vuong (49) opnieuw een inval gedaan in een woning. Maandagavond drongen agenten binnen in een woning aan de Pegasusweg in Rotterdam, nabij winkelcentrum Alexandrium.

