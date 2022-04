Rotterdammer (54) rijdt stomdronken over de A16 met twee kinderen op de achterbank

Fransman met geladen vuurwapen in auto aangehou­den: ‘Kwam alleen voor coffeeshop’

Een Fransman die met zijn auto over de Westzeedijk in Rotterdam-West reed, viel vannacht op door zijn kapotte autolamp. De politie controleerde hem, waarop bleek dat hij geen papieren bij zich had en er een geladen vuurwapen in de kofferbak lag. ,,Ik ben alleen voor de coffeeshop naar Nederland komen rijden”, zei hij.

11:14