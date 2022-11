Rotterdammer (59) pikt voor 221 euro aan vlees bij Albert Heijn: ‘Had de vitamines nodig’

Kogel mist bestuurder op een haar na als hij voor stoplicht staat: vijf jaar cel voor schutter

De kogel bleef steken in de deurstijl van zijn auto. Alleen dankzij een wonder werd een 33-jarige Rotterdammer niet geraakt toen hij op 10 juli op de Dorpsweg in Rotterdam-Zuid werd beschoten. Zonder het staal was het schot in zijn hoofd terechtgekomen. De schutter, een automobilist die naast hem stond voor een verkeerslicht, werd donderdag veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

3 november