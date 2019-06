Rotterdammer (70) aangehouden op verdenking van kindermisbruik in Nepal

Lek in koelinstal­la­tie bij het Leger des Heils aan de Kooikerweg: pand deels ontruimd

11:35 In de technische ruimte van een koelinstallatie bij het Legers des Heils aan de Kooikerweg in Rotterdam-Zevenkamp is een lek ontstaan waaruit mogelijk freongas ontsnapt. De melding kwam om ongeveer half tien vanmorgen binnen. Inmiddels worden drie personen nagekeken door ambulancebroeders. Een deel van het pand is ontruimd.