Rotterdammer (84) voor rechter om 'nare afpersing': ‘Ik was helemaal de kluts kwijt’

Op de fiets langs beruchte penozeplek­ken in Den Haag

Gerhardt Mulder schreef al boeken over Amsterdamse en Rotterdamse penoze. Nu is Den Haag aan de beurt, inclusief wandel- en fietskaart langs beruchte plekken. Een vrije jongen, noemt Mulder zichzelf. Een ander zou eerder zeggen: hij is zelf een boef.